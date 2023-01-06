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Сегодня, 11:00

«Уход Ловрена не повышает шансы «Спартака» на золото. Малком сильнее Промеса». Мнение Орлова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Деян Ловрен.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Global Look Press
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Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о последних новостях из стана «Зенита»

— Уход Ловрена — большая потеря для «Зенита»?

— Прежде всего, нужно поблагодарить Деяна за его вклад в успехи «Зенита» последних лет. Он провел здесь хорошие годы. Своей игрой на чемпионате мира привлек к себе внимание «Лиона». Желаю ему удачи во Франции. Не забывайте и о том, что Ловрен представлял РПЛ и «Зенит» на ЧМ, с хорватами завоевал медали. Это приличный пиар для питерской команды. Приятная история.

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— Но как теперь быть «Зениту»?

— Я никакой катастрофы не вижу. Во-первых, работа по поиску центрального защитника уже ведется. Во-вторых, разгрузилась зарплатная ведомость. Возможно, будет приобретен молодой игрок. И даже не один. Посмотрим. Думаю, «Зенит» был в какой-то степени готов к такому повороту событий.

— Разве?

— Не случайно же Алипа подписали еще по ходу чемпионата мира. У меня тогда уже мелькнула мысль: значит, кто-то может уйти? Так и получилось. Остался Родригао. Теперь на нем будет держаться оборона. Есть Алип, Чистяков. Семак, как я понимаю, обозначил желание приобрести еще защитника. Ну и нужен еще и нападающий. На мой взгляд, «Зениту» надо усилить эти две позиции.

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— А в РПЛ есть центральные защитники, которые соответствуют уровню «Зенита»?

— Нет. Я таких не вижу. Увы. Ситуация непростая. В сборной играет Осипенко. При всем к нему уважении, нам нужны более сильные исполнители на этой позиции. Нам все-таки надо ориентироваться на европейские стандарты...

— Не на азиатские?

— Нет. Я против перехода в Азию. Надо подождать. Надеюсь, все образуется и нас вернут в европейские турниры. Мы всю жизнь ориентированы на Европу. Зачем менять вектор? И как там все будет устроено, в этой Азии? Ждут ли нас там? А экономика? Непонятная история... И не только я скептически отношусь к азиатскому направлению. Опытнейший Вячеслав Колосков сразу же сказал, что ничего хорошего в этой идее не видит.

Футболисты "Зенита". Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

— Уход Ловрена повышает шансы «Спартака» в борьбе за чемпионство?

— Нет, не повышает. Расклад сил остался тем же.

— Почему?

— «Зенит» лидирует не за счет центральных защитников. Игру питерцев определяют центральные полузащитники. Есть Барриос, Вендел. Добавьте сюда Клаудиньо, Малкома. Не забываем и про Дугласа Сантоса. Вот они тащат команду. Ну и, как я уже заметил, скорее всего, центрального защитника еще приобретут.

— А у вас есть уверенность, что никто из бразильцев не покинет «Зенит» зимой?

— Окончательно на этот вопрос можно будет ответить 12 января, когда команда отправится на первый сбор. Тогда многое прояснится. Но пока никаких новостей по поводу того, что кто-то решил сменить клуб, я не слышал. Никаких поползновений не было. Наверняка бы агент того же Малкома что-то где-то сказал бы. Но пока тишина.

— В традиционном опросе «СЭ» лучшим игроком России в 2022 году признан Промес. Согласны?

— Промес, на мой взгляд, входит в тройку сильнейших. Но на первое место лично я поставлю Малкома.

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— Почему?

— Кто в 2022 году стал чемпионом? «Спартак» взял Кубок? Но это все-таки разовая акция. В финале могло все сложиться и по-другому. Малком производит более целостное впечатление, играет стабильнее. Считаю, бразилец посильнее Промеса. Малком не выпадал из игры в прошлом году.

— Где продолжит карьеру Дзюба?

— Для меня это вопрос без ответа.

— Некоторые советуют ему завершить карьеру.

— Я такой совет Дзюбе давать не буду. Пусть он сам решает. Вся штука в том, что я не знаю, в какой он сейчас форме. Он же где-то тренируется. Писали, что у него есть вариант в Турции. Не знаю... Все зависит от его физических кондиций. Я давно его не видел в деле. А так... Зачем злорадствовать и говорить что-то за глаза? Могу ему только пожелать успеха. Если Артем хочет и дальше играть, все зависит только от него. Пусть доказывает, что еще не сказал своего последнего слова в футболе. Уровень-то у него был высокий. Сможет ли он вновь выглядеть так же хорошо, как в свои лучшие годы? Это вопрос.

Артем Дзюба
Деян Ловрен
Квинси Промес
Футбол
ФК Зенит
Геннадий Орлов
17
7
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Краснодар» назначил нового тренера, Ловрен покинул «Зенит», а где будет Дзюба? Таблица переходов РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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