«Уход Ловрена не повышает шансы «Спартака» на золото. Малком сильнее Промеса». Мнение Орлова
— Уход Ловрена — большая потеря для «Зенита»?
— Прежде всего, нужно поблагодарить Деяна за его вклад в успехи «Зенита» последних лет. Он провел здесь хорошие годы. Своей игрой на чемпионате мира привлек к себе внимание «Лиона». Желаю ему удачи во Франции. Не забывайте и о том, что Ловрен представлял РПЛ и «Зенит» на ЧМ, с хорватами завоевал медали. Это приличный пиар для питерской команды. Приятная история.
— Но как теперь быть «Зениту»?
— Я никакой катастрофы не вижу. Во-первых, работа по поиску центрального защитника уже ведется. Во-вторых, разгрузилась зарплатная ведомость. Возможно, будет приобретен молодой игрок. И даже не один. Посмотрим. Думаю, «Зенит» был в какой-то степени готов к такому повороту событий.
— Разве?
— Не случайно же Алипа подписали еще по ходу чемпионата мира. У меня тогда уже мелькнула мысль: значит, кто-то может уйти? Так и получилось. Остался Родригао. Теперь на нем будет держаться оборона. Есть Алип, Чистяков. Семак, как я понимаю, обозначил желание приобрести еще защитника. Ну и нужен еще и нападающий. На мой взгляд, «Зениту» надо усилить эти две позиции.
— А в РПЛ есть центральные защитники, которые соответствуют уровню «Зенита»?
— Нет. Я таких не вижу. Увы. Ситуация непростая. В сборной играет Осипенко. При всем к нему уважении, нам нужны более сильные исполнители на этой позиции. Нам все-таки надо ориентироваться на европейские стандарты...
— Не на азиатские?
— Нет. Я против перехода в Азию. Надо подождать. Надеюсь, все образуется и нас вернут в европейские турниры. Мы всю жизнь ориентированы на Европу. Зачем менять вектор? И как там все будет устроено, в этой Азии? Ждут ли нас там? А экономика? Непонятная история... И не только я скептически отношусь к азиатскому направлению. Опытнейший Вячеслав Колосков сразу же сказал, что ничего хорошего в этой идее не видит.
— Уход Ловрена повышает шансы «Спартака» в борьбе за чемпионство?
— Нет, не повышает. Расклад сил остался тем же.
— Почему?
— «Зенит» лидирует не за счет центральных защитников. Игру питерцев определяют центральные полузащитники. Есть Барриос, Вендел. Добавьте сюда Клаудиньо, Малкома. Не забываем и про Дугласа Сантоса. Вот они тащат команду. Ну и, как я уже заметил, скорее всего, центрального защитника еще приобретут.
— А у вас есть уверенность, что никто из бразильцев не покинет «Зенит» зимой?
— Окончательно на этот вопрос можно будет ответить 12 января, когда команда отправится на первый сбор. Тогда многое прояснится. Но пока никаких новостей по поводу того, что кто-то решил сменить клуб, я не слышал. Никаких поползновений не было. Наверняка бы агент того же Малкома что-то где-то сказал бы. Но пока тишина.
— В традиционном опросе «СЭ» лучшим игроком России в 2022 году признан Промес. Согласны?
— Промес, на мой взгляд, входит в тройку сильнейших. Но на первое место лично я поставлю Малкома.
— Почему?
— Кто в 2022 году стал чемпионом? «Спартак» взял Кубок? Но это все-таки разовая акция. В финале могло все сложиться и по-другому. Малком производит более целостное впечатление, играет стабильнее. Считаю, бразилец посильнее Промеса. Малком не выпадал из игры в прошлом году.
— Где продолжит карьеру Дзюба?
— Для меня это вопрос без ответа.
— Некоторые советуют ему завершить карьеру.
— Я такой совет Дзюбе давать не буду. Пусть он сам решает. Вся штука в том, что я не знаю, в какой он сейчас форме. Он же где-то тренируется. Писали, что у него есть вариант в Турции. Не знаю... Все зависит от его физических кондиций. Я давно его не видел в деле. А так... Зачем злорадствовать и говорить что-то за глаза? Могу ему только пожелать успеха. Если Артем хочет и дальше играть, все зависит только от него. Пусть доказывает, что еще не сказал своего последнего слова в футболе. Уровень-то у него был высокий. Сможет ли он вновь выглядеть так же хорошо, как в свои лучшие годы? Это вопрос.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2