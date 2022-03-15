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Сегодня, 11:30

Дасаев отреагировал на вызов Селихова в состав сборной России

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Селихов.
Фото Global Look Press

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на вызов голкипера красно-белых Александра Селихова в состав сборной России.

«Надо вызывать Селихова, смотреть на его уровень. Пусть потренируется в сборной, его уровень оценят. Это нормальная история. Просматривать будут многих. Почему бы и Селихова не посмотреть? Это абсолютно нормальное явление», — сказал Дасаев «СЭ».

В нынешнем сезоне 27-летний голкипер красно-белых провел в Тинькофф РПЛ 9 матчей, в которых пропустил 13 мячей.

В связи с переносом матчей 22-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги на 19 и 20 марта было принято решение провести учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта.

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Александр Селихов
Ринат Дасаев
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
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