Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 11:45

Кечинов считает, что Россия победила Камерун благодаря самоотдаче и настрою

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о товарищеском матче сборной России с Камеруном (1:0).

«На матче с Камеруном было очень много болельщиков, и мы видели совсем другой настрой у команды, совсем другую мотивацию, приближенную к официальной игре, — цитирует «РБ Спорт» Кечинова. — Поэтому все так и сложилось, на одном дыхании, что ли. Футбол бы не идеален, но по самоотдаче, по настрою, повторюсь, было хорошо».

16 октября россияне проведут еще одну товарищескую игру. Команда встретится с Кенией в Анталье на стадионе «Титаник Мардан». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Валерий Кечинов
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
0
Читайте также
«Найдена мертвой». В Непале нашли труп сорвавшейся во время восхождения чемпионки России
Бах прогнозирует, что снежные виды спорта скоро исчезнут. Так ли все плохо на самом деле?
Путин заявил о формировании многополярного мира при росте потенциала стран
Журналист Херш узнал о намерении Израиля «сровнять Газу с землей»
В США связали провал контрнаступления ВСУ с падением рейтинга Байдена
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в октябре 2023: матч с Камеруном в Москве и Кенией в Турции
«Все должны разделять спорт и политику, поэтому хочу сыграть с Россией». Интервью главного тренера сборной Кении
Хлусевич рассказал, что скучает по сборной
Тарханов считает, что текущий состав сборной России смог бы успешно пройти отбор Евро-2024
Кечинов: «Результат матча с Кенией не особо важен — это не отборочная игра»
Сенников рассказал, какие коррективы сборной России нужно внести перед матчем с Кенией
Сборная России прилетела в Турцию на игру с Кенией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хлусевич рассказал, что скучает по сборной

Главный тренер сборной Кении назвал историческим предстоящий матч против России
Новости
RSS RSS
Все новости