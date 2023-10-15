Кечинов считает, что Россия победила Камерун благодаря самоотдаче и настрою

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о товарищеском матче сборной России с Камеруном (1:0).

«На матче с Камеруном было очень много болельщиков, и мы видели совсем другой настрой у команды, совсем другую мотивацию, приближенную к официальной игре, — цитирует «РБ Спорт» Кечинова. — Поэтому все так и сложилось, на одном дыхании, что ли. Футбол бы не идеален, но по самоотдаче, по настрою, повторюсь, было хорошо».

16 октября россияне проведут еще одну товарищескую игру. Команда встретится с Кенией в Анталье на стадионе «Титаник Мардан». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.