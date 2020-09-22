Кавазашвили: «Надо вернуть Акинфеева к Евро, ставить Максименко и Сафонова»

Прославленный вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» поделился мнением о форме голкипера красно-белых Александра Максименко и возвращении в национальную команду Игоря Акинфеева, завершившего карьеру в сборной после ЧМ-2018.

— Сухая победа над «Рубином» означает, что Александр Максименко вернул уверенность после ошибки в дерби с ЦСКА?

— Всех вратарей сопровождает везение. Один раз ему сопутствует удача, а второй — он сам уже будет все исправлять. Александр молод, поэтому иногда проваливается, а порой выдает блестящие матчи. Все это напрямую связано с игрой «Спартака». В прошлом году было много промахов у команды, судья несколько раз прихватывал, начинают нервничать не только полевые, но и голкипер. Я давно наблюдаю за Максименко и Сафоновым, и здорово, что в нашей лиге играют только российские вратари.

— Как относитесь к инициативе вернуть Игоря Акинфеева в сборную?

— Это будет правильный ход. Его надо приглашать на чемпионат Европы, а не таскать его постоянно. Помните, как он вернул старичка Игнашевича в центр обороны, и тот сразу укрепил центральную зону. Игорь Акинфеев подталкивает молодых вратарей, чтобы они качественнее играли, ответственнее относились к своим тренировкам и работе и приносили пользу команде. Уже сейчас надо целенаправленно натаскивать второго и третьего вратаря сборной, как в свое время рядом с Яшиным стояли пять великолепных мастеров. Надо уже ставить молодых Максименко и Сафонова, чтобы они поверили в себя в матчах за сборную. Эти вратари начали смелее играть на выходе из штрафной, ведь раньше они как привязанные стояли на линии. (Евгений Белоусов)