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Сегодня, 17:05

Карпин рассказал о настроении игроков сборной России после матча с Таджикистаном

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о настроении игроков команды после товарищеского матча с Таджикистаном.

— После игры с Таджикистаном в каком настроении были игроки?

— В нормальном, рабочем.

— Кто отсутствует в общей группе?

— Чалов улетел в Москву сегодня. Вчера поднялась температура. Улетел, чтобы никакого не заражать. Песьяков? Было МРТ, у него повреждение. Насколько выбыл? Посмотрим.

— Как прошла встреча с Шомуродовым?

— Ни о чем. Обо всем. Как у нас дела, как у него. Как у него в «Роме», как у нас в «Ростове». Ничего такого.

17 ноября сборная России сыграла с Таджикистаном в рамках товарищеского матча. Встреча завершилась со счетом 0:0.

20 ноября команда Валерия Карпина встретится с Узбекистаном. Начало игры — в 15.00 по московскому времени.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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