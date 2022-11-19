В Москве продают бутсы с автографом Акинфеева за 500 тысяч рублей с матча ЧМ-2018 против Испании

В одной из частных галерей с автографами знаменитостей в Москве выставили бутсы, на которых расписался вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

В них голкипер играл в матче с Испанией на чемпионате мира-2018. Тогда россиянин отбил ногой решающий пенальти.

Цена за каждую бутсу по отдельности составила 250 тысяч рублей, за пару — 500 тысяч.

Бутсы с автографом Игоря Акинфеева.

На ЧМ-2018 Россия прошла в четвертьфинал, уступив Хорватии по пенальти (3:4).