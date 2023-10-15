Карпин о матче сборной России с Кенией: «Для нас все соперники экзотичные»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча против Кении.

— Какие представления о сборной Кении?

— Для нас все соперники экзотичны. Могу сказать, что Кения по сравнению с Камеруном не имеет столько игроков в топ-чемпионатах. Но кенийцы такие же мощные и атлетичные, это отличает африканские команды. Если брать саму игру, мне Кения при игре с мячом понравилась больше чем Камерун. Кенийцы смотрятся более целостно и организовано. Легко точно не будет. Кто смотрит по рейтингу ФИФА — там команда даже не в первой сотне — они ошибаются.

Все наши футболисты, которые приехали в Турцию, готовы принять участие в матче. Никаких ограничений нет. Отношусь к этому матчу в Анталии как к данности. Слышал, что чисто логистически для Кении вызвать игроков из Европы и вести в свою страну далековато. Думали сыграть в Катаре, но там жарко. Климатически удобно в Турции, и всем удобно добраться.

Матч Россия — Кения состоится в понедельник, 16 октября в Анталье на стадионе «Титаник Мардан». Начало игры — в 19.00 по московскому времени.