Карпин оценил уровень сборной Камеруна

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об уровне сборной Камеруна.

«Разница — в уровне игроков. Многие футболисты играют в хороших чемпионатах в Европе. Уровень повыше, чем у азиатских сборных. Могу поставить Камерун в один ряд с Ираном. Это одна из сильнейших сборных, с которыми мы играли. Готовились к ним так же, как к остальным соперникам», — сказал Карпин.

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.