Карпин оценил шансы Жиркова, Макарова и Сергеева на попадание в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил шансы полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова, хавбека «Динамо» Дениса Макарова и нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева на попадание в национальную команду.

«Жирков? Насколько знаю, пока он без команды. Если мы его нигде не видели, как мы можем вызывать его в сборную?

Иван Сергеев? Мы смотрим пристально за всеми. У меня список где-то 55 человек, и он расширяется. За Сергеевым, конечно, тоже следим. Посмотрим, как он будет прогрессировать на уровне РПЛ.

Макаров сыграл 2 неполных матча. Но мы понимаем, что он может нам пригодиться, несмотря на состояние. Я считаю, он неплохо сыграл в основном составе против «Ахмата». Его качества могут пригодиться», — заявил Карпин.

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