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Карпин: «То, что Осипенко не вызывался в сборную России раньше – вопрос не ко мне»

17:17
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о попадании защитника «Ростова» Максима Осипенко в состав национальной команды на отборочные матчи к чемпионату мира-2022.

«То, что Осипенко не вызывался раньше — вопрос не ко мне. Он вполне может выйти на поле в определенных обстоятельствах. Конечно, мне хотелось бы больше футболистов, которые знают мои требования в том числе и в быту. Времени мало. Шомуродова, Зайнутдинова и Еременко с удовольствием бы вызвал не из-за уровня, а из-за того, что они меня понимают.

Мои требования в быту? В разных командах свои особенности, где-то можно звонить по телефону во время обеда. Это все свыкается со временем. Про быт — у нас обыкновенные требования, как в любой профессиональной команде. У всех клубов разные требования и позволения», — сказал Карпин.

Первый матч под руководством нового главного тренера Валерия Карпина сборная России проведет 1 сентября против Хорватии. Эта встреча с высокой долей вероятности пройдет не в «Лужниках», как запланировано изначально, а на стадионе «ВТБ Арена» в Петровском парке.

Состав сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 можно посмотреть здесь.

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Сергей Федоров все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры