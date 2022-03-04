РПЛ вернула матчи 22-го тура на прежние даты. Изначально тур переносили на начало мая из-за матчей сборной

Пресс-служба Тинькофф РПЛ опубликовала обновленное расписание 22-го тура лиги.

Изначально тур был перенесен на начало мая из-за стыковых матчей сборной России за выход в финальную часть ЧМ-2022. После того как российская команда была отстранена от международных матчей, тур решили вернуть на прежние даты.

22-й тур РПЛ пройдет с 19 по 20 марта.

Расписание 22-го тура Тинькофф РПЛ:

19 марта (суббота)

«Урал» — «Химки» (12.00 мск)

«Нижний Новгород» — «Спартак» (14.00 мск)

«Ахмат» — «Локомотив» (16.30 мск)

«Зенит» — «Арсенал» (19.30 мск)

20 марта (воскресенье)

«Уфа» — «Краснодар» (14.00 мск)

ЦСКА — «Рубин» (14.00 мск)

«Сочи» — «Крылья Советов» (16.30 мск)

«Динамо» — «Ростов» (20.00 мск)