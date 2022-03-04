Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:15

РПЛ вернула матчи 22-го тура на прежние даты. Изначально тур переносили на начало мая из-за матчей сборной

РПЛ опубликовала новое расписание 22-го тура чемпионата
Иван Торопцев
Корреспондент
РПЛ опубликовала обновленное расписание 22-го тура.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Пресс-служба Тинькофф РПЛ опубликовала обновленное расписание 22-го тура лиги.

Изначально тур был перенесен на начало мая из-за стыковых матчей сборной России за выход в финальную часть ЧМ-2022. После того как российская команда была отстранена от международных матчей, тур решили вернуть на прежние даты.

22-й тур РПЛ пройдет с 19 по 20 марта.

Расписание 22-го тура Тинькофф РПЛ:

19 марта (суббота)

«Урал» — «Химки» (12.00 мск)

«Нижний Новгород» — «Спартак» (14.00 мск)

«Ахмат» — «Локомотив» (16.30 мск)

«Зенит» — «Арсенал» (19.30 мск)

20 марта (воскресенье)

«Уфа» — «Краснодар» (14.00 мск)

ЦСКА — «Рубин» (14.00 мск)

«Сочи» — «Крылья Советов» (16.30 мск)

«Динамо» — «Ростов» (20.00 мск)

Источник: https://premierliga.ru/news/rfpl/news_27760.html
Футбол
РПЛ
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Хруст в суставах: причины и способы лечения
С рождения в детдоме терпела травлю в школе и жила мечтой о Паралимпиаде: лучшую лыжницу России Екатерину Румянцеву отстранили от Игр в Пекине
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 22-й тур: перенос с марта на май и все матчи
Клубы РПЛ поддержали возвращение 22-го тура на середину марта
В «Химках» подтвердили перенос 22-го тура Тинькофф РПЛ
Сборная России проведет товарищеский матч перед стыком ЧМ-2022 с Польшей
РПЛ перенесла 22-й тур на начало мая из-за участия сборной России в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022
Клубы поддержали идею переноса 22-го тура чемпионата России в интересах сборной
Игры 22-го тура РПЛ могут быть перенесены из-за стыковых матчей сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дюпин: «Все иностранные игроки «Рубина» до лета останутся с командой»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости