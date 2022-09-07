Капитан сборной Киргизии Кичин: «У Карпина всегда смелый футбол, агрессивный, энергозатратный»

Валерий Кичин рассказал, нравится ли ему футбол, в который играет сборная России

Капитан и защитник сборной Киргизии Валерий Кичин рассказал о матче со сборной России, который должен состояться 24 сентября.

«Думаю, должен получиться хороший поединок, мы с нетерпением ждем игры. О том, что сборная России долго не играла, не думаю. Какая мне разница, когда российская сборная проводила последнюю игру? Думаю, будет полный стадион и отличная атмосфера. Болельщики погонят нас вперед, как они это обычно делают», — приводит слова Кичина «РБ Спорт».

Также игрок ответил на вопрос, нравится ли ему футбол, в который играет команда Валерия Карпина.

«У него всегда смелый футбол. Такой агрессивный, энергозатратный. В принципе, сейчас все команды стараются играть в такой футбол. Какой футбол ставит сборной Киргизии Александр Крестинин? Через владение мячом. Мы стараемся играть первым номером и доминировать», — сказал Кечин.

В среду, 7 сентября, тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на товарищеский матч с командой Киргизии.

Встреча с Киргизией состоится 24 сентября в Бишкеке. Также в ноябре подопечные Карпина сыграют на выезде с Ираном.