Игроки сборной России следят за тренировкой молодежной команды. Фото

Игроки основной сборной России после окончания своей тренировки понаблюдали за тренировкой молодежной команды, cоответствующее фото появилось в официальном Twitter национальной команды.

Основная сборная России готовится к матчам отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии (6 сентября, Глазго) и Казахстана (9 сентября, Калининград), а молодежная — к отборочным матчам чемпионата Европы-2021 с Сербией (6 сентября, Саранск) и Болгарией (10 сентября, София).

После тренировки футболисты @TeamRussia наблюдают за занятием молодежной сборной России, которая тренируется в Новогорске на соседнем поле pic.twitter.com/VNM8kA21qU — Сборная России (@TeamRussia) September 3, 2019

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