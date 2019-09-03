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Игроки сборной России следят за тренировкой молодежной команды. Фото

12:46
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Игроки основной сборной России после окончания своей тренировки понаблюдали за тренировкой молодежной команды, cоответствующее фото появилось в официальном Twitter национальной команды.

Основная сборная России готовится к матчам отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии (6 сентября, Глазго) и Казахстана (9 сентября, Калининград), а молодежная — к отборочным матчам чемпионата Европы-2021 с Сербией (6 сентября, Саранск) и Болгарией (10 сентября, София).

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