Игорь Гамула: «Хотел бы, чтобы Акинфеев вернулся в сборную»

Известный тренер Игорь Гамула в беседе с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении голкипера Игоря Акинфеева в сборную России.

— Я хотел бы, чтобы он вернулся, — отметил Гамула. — Но раз год назад Игорь объявил об уходе из национальной команды, значит, на это у него были серьезные основания. Акинфеев не из тех, кто принимает спонтанные решения. Похоже, старые травмы все чаще дают о себе знать, вот и предпочел сосредоточиться на игре за клуб.

— Тревожно за вратарскую позицию перед Евро-2020?

— Нет. У нас достаточно хороших вратарей. Сегодня в сборной первый номер Гильерме, а завтра может быть уже Джанаев. Или Шунин. Еще и талантливая молодежь на подходе. Имею в виду Сафонова с Максименко. (Александр Кружков)