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Сегодня, 20:30

Галактионов: «Футболисты «Локомотива» востребованы главным тренером сборной и РФС»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал «СЭ» попадание семи футболистов клуба в расширенный список сборной на матчи в октябре против Камеруна и Кении.

— Сборная России объявила расширенный список на предстоящие матчи, в нем семь футболистов «Локомотива».

— Это хорошо. Мы всегда говорили, что сборная России и интересы национальной команды должны быть выше, потому что работаем на благо российского футбола. Наши российские ребята развиваются и востребованы.

— Можно ли сказать, что на сегодня «Локомотив» — базовый клуб сборной?

— Не мне решать. Сегодня вызвано семь, завтра, может быть, один, а послезавтра вообще, может, никого не будет. Зачем нам сейчас гадать? Думаю, что это РФС для себя ориентиры какие-то должен ставить в этом плане. Мы работаем, делаем свое дело. Наши футболисты востребованы главным тренером сборной и РФС.

— Вас не удивляет, что Карпукас неплохо вписывается в сборной? Его вызвали в прошлый раз, позапрошлый и сейчас снова.

— Отлично!

— Говорят, что Карпукас сейчас один из лучших опорников.

— Возможно. Потому что показывает хорошее качество игры.

Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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