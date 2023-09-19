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Сегодня, 14:25

Хлусевич об игровом времени в «Спартаке»: «С тренерским штабом нет разногласий»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Даниил Хлусевич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич в интервью «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с игровым временем.

«Атмосфера в «Спартаке» хорошая — даже учитывая, что были неудовлетворительные результаты. Между игроками и тренерским штабом в раздевалке все в порядке. Перед паузой на сборные я в трех матчах подряд не появлялся в стартовом составе. Мы с тренерским штабом всегда обсуждаем, как улучшить или изменить ситуацию. У нас нет разногласий. Но если спрашивать, почему выходит тот игрок, а не другой, будет полный разлад», — сказал Хлусевич «СЭ».

В текущем сезоне 22-летний защитник провел на поле 9 матчей, в которых сумел отличиться 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Полностью интервью Хлусевича читайте на сайте «СЭ»

Даниил Хлусевич
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
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