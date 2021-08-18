Хабиб Нурмагомедов: «Мне нравится Карпин. Нахожусь в предвкушении матчей сборной»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

32-летний Нурмагомедов также прокомментировал уход Станислава Черчесова из национальной команды, в которой он работал с 2016-го по июль 2021 года.

«У меня хорошие отношения с Черчесовым, мы с ним общаемся. У него был пик в 2018 году — лучшее достижение сборной России на чемпионатах мира. А то, что сейчас команда была на спаде не только его вина, но и Российского футбольного союза. Вот сейчас пришел новый тренер — Карпин — у него будут свои мысли, он уже собрал в новую сборную других людей. Мне Карпин нравится и интересно, чего он достигнет. Я смотрел его игры еще когда был молодой и сейчас, честно скажу, что нахожусь в предвкушении матчей, которые пройдут в октябре (скорее всего, речь про сентябрь. — Прим. «СЭ»). Особенно интересен матч против сборной Хорватии — он покажет уровень российского футбола», — рассказал Хабиб журналистам на пресс-конференции в Москве.

Первый матч под руководством Карпина сборная России проведет 1 сентября против Хорватии. Ожидается, что встреча пройдет в Москве.