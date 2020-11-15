Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Губерниев ждет Сафонова в воротах России в следующем матче сборной

22:05
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Теги:

Комментатор Дмитрий Губерниев подвел итог матча Лиги наций между сборными России и Турции (2:3).

— Турция — Россия — 3:2! Трудно что-то оценивать в этой игре после того, как все нам сломало удаление — написал Губерниев в своем Telegram-канале. — Но. Классная команда, даже оставшись в меньшинстве, не имеет права так теряться и пропускать сразу два мяча.

Пенальти в наши ворота очень странный.

Молодцы наши, что сумели после двух пропущенных все же взять себя в руки. Боролись!

Гильерме сложно предъявлять претензии, но следующий матч должен играть Сафонов! Пять встреч мы без побед...

Турция — Россия

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Опрос

проголосовало: 839
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче с Турцией?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир