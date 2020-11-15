Губерниев ждет Сафонова в воротах России в следующем матче сборной
Комментатор Дмитрий Губерниев подвел итог матча Лиги наций между сборными России и Турции (2:3).
— Турция — Россия — 3:2! Трудно что-то оценивать в этой игре после того, как все нам сломало удаление — написал Губерниев в своем Telegram-канале. — Но. Классная команда, даже оставшись в меньшинстве, не имеет права так теряться и пропускать сразу два мяча.
Пенальти в наши ворота очень странный.
Молодцы наши, что сумели после двух пропущенных все же взять себя в руки. Боролись!
Гильерме сложно предъявлять претензии, но следующий матч должен играть Сафонов! Пять встреч мы без побед...
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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