Губерниев ждет Сафонова в воротах России в следующем матче сборной

Комментатор Дмитрий Губерниев подвел итог матча Лиги наций между сборными России и Турции (2:3).

— Турция — Россия — 3:2! Трудно что-то оценивать в этой игре после того, как все нам сломало удаление — написал Губерниев в своем Telegram-канале. — Но. Классная команда, даже оставшись в меньшинстве, не имеет права так теряться и пропускать сразу два мяча.

Пенальти в наши ворота очень странный.

Молодцы наши, что сумели после двух пропущенных все же взять себя в руки. Боролись!

Гильерме сложно предъявлять претензии, но следующий матч должен играть Сафонов! Пять встреч мы без побед...