Губерниев — о фанате, выбежавшем на поле в матче России и Сербии: «Если ему не дадут 30 миллионов, значит, он балбес»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» инцидент с выбежавшим на поле в матче Россия – Сербия (4:0) мужчиной, которого арестовали на 13 суток.

Он выполнял челлендж стримера Меллстроя, обещавшего ему 30 миллионов рублей за пробег в футболке с его логотипом.

«Если ему не дадут 30 миллионов, значит, он балбес. Мне кажется, это мошенничество. Все это плохо пахнет. Вопрос о челленджах стримеров надо направить в правоохранительные органы», — сказал Губерниев «СЭ».

25 марта сборная России проведет товарищеский матч против национальной команды Парагвая. Игра также состоится в Москве на «ВТБ-Арене» и начнется в 20.00 мск.