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22 марта, 16:25

Дворкович — о сборной России на Евро-2024: «Были бы хорошие шансы на выход из группы»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович в комментарии для «СЭ» оценил победу сборной России в товарищеском матче с Сербией (4:0).

«Сборная России показала качественную игру. Хотя понятно, что с командой в меньшинстве играть легче. Второй тайм понравился динамикой, нацеленностью на атаку. Эта сборная России на Евро? Наши ведущие игроки выступают в Европе, конкурируют с другими сильными футболистами. Это дает им возможность совершенствоваться. Думаю, были бы хорошие шансы на выход из группы», — сказал Дворкович «СЭ».

 
Москва. Петровский парк. Россия&nbsp;&mdash; Сербия&nbsp;&mdash; 4:0. Радость игроков нашей команды. Россия ответила Сербии на 0:5. Наш футбол в порядке?

25 марта сборная России проведет товарищеский матч против национальной команды Парагвая. Игра также состоится в Москве на «ВТБ-Арене» и начнется в 20.00 мск.

Финальная часть чемпионата Европы 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
Аркадий Дворкович
Чемпионат Европы по футболу
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