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Сегодня, 10:30

Мирзов: «Хочется попылить в сборной России, зацепить несколько матчей»

Константин Белов
Корреспондент
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Резиуан Мирзов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном вызове в сборную России.

«Мне хочется попылить в сборной России, зацепить несколько матчей. Карпин не вызывает игроков, которым тридцать лет и больше? Но есть же там Георгий Джикия и Далер Кузяев, игроки моего возраста. Буду делать все, чтобы получить вызов. Не скажу, что сижу и жду звонка от Карпина. Буду работать и доказывать, что готов играть за главную команду страны», — сказал Мирзов «СЭ».

Российского полузащитника вызывали в национальную команду на матчи квалификации Евро-2020 и чемпионата мира-2022.

Резиуан Мирзов и&nbsp;Айртон. «В «Спартаке» месяц жил на базе и только тренировался, но оправдать ожидания не получилось». Интервью Мирзова

Резиуан Мирзов
Футбол
Сборная России по футболу
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