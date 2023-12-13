Мирзов: «Хочется попылить в сборной России, зацепить несколько матчей»

Полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном вызове в сборную России.

«Мне хочется попылить в сборной России, зацепить несколько матчей. Карпин не вызывает игроков, которым тридцать лет и больше? Но есть же там Георгий Джикия и Далер Кузяев, игроки моего возраста. Буду делать все, чтобы получить вызов. Не скажу, что сижу и жду звонка от Карпина. Буду работать и доказывать, что готов играть за главную команду страны», — сказал Мирзов «СЭ».

Российского полузащитника вызывали в национальную команду на матчи квалификации Евро-2020 и чемпионата мира-2022.