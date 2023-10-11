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Непомнящий считает, что у Камеруна преимущество над сборной России в товарищеском матче

Виктория Кравченко
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Экс-тренер Камеруна Валерий Непомнящий рассказал, чего ждет от товарищеского матча Камеруна со сборной России.

«Сборная Камеруна состоит из 90 процентов футболистов, играющих в элитных дивизионах Европы. А наша сборная состоит из игроков, кто играет в России и совсем малелькая часть тех, кто играет за границей. Если сопоставлять конкретно игроков по уровням, то по именам сборная Камеруна имеет преимущество.

Есть большое но: для нас игра против Камеруна — огромный вызов, желание, стремление. Но у нас ребят пришли не из рынка, и их мотивация должна быть выше камерунских. Они с нами играют тренировочный матч, а мы же — нет. Наша сборная имеет в этом плане имеет преимущество в мотивации, желании себя показать», — цитирует Непомнящего ODDS.ru.

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://odds.ru/football/news/nepomnyashchiy-dlya-nas-igra-protiv-kameruna-ogromnyy-vyzov-zhelanie-stremlenie-oni-s-nami-igrayut-trenirovochnyy-match-a-my-zhe-net/
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
Ян Непомнящий
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