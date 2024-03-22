Глебов — о победе над Сербией: «Готовились к тяжелой игре»

Полузащитник сборной России Данил Глебов прокомментировал победу национальной команды в товарищеском матче с Сербией (4:0).

Игра прошла 21 марта в Москве на «ВТБ-Арене». Авторами забитых мячей стали Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

«И без удаления все было достаточно неплохо. Но потом они как будто немножко встали и перестали прессинговать. Мы готовились к тяжелой игре», — цитирует Глебова «РБ Спорт».

25 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Парагваем. Встреча также пройдет в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20.00 мск.