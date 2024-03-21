Тренер сборной Сербии Стойкович: «У нас нет паники — впереди три матча, чтобы что-то поправить перед Евро»

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович считает слишком строгим наказанием красную карточку защитника команды Милана Гайича, полученную в товарищеском матче с Россией (0:4).

— Как этот матч отразится на карьере в сборной Милана Гайича?

— Могу сказать, что ему просто не повезло. Он сделал ошибку, которая повлияла на исход всего матча. Но, наверное, он не виноват. На его месте так бы отреагировал бы любой игрок. Считаю, что красная карточка это жесткое и строгое наказание, учитывая, что был назначен пенальти. У нас нет паники, у нас впереди три матча перед Евро, есть время, чтобы что-то поправить. Мне жалко только, что играли не в равных составах, а 10 на 11.

На 21-й минуте матча главный арбитр Арда Кардешлер после проверки ВАР удалил Гайича, который в штрафной схватил руками Даниила Хлусевича, и назначил 11-метровый удар. Пенальти реализовал полузащитник сборной России Антон Миранчук.