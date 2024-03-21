Гафин: «Было видно, что Захарян соскучился по стадиону, по полю»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу сборной России над Сербией (4:0) в товарищеском матче.

«Очень понравилась игра. Было видно, что Арсен [Захарян] соскучился по стадиону, по полю. Общаемся с ним, постоянно переписываемся. Если бы сборная России сейчас играла на Евро, она бы вышла из группы. За счет желания, за счет класса», — сказал Гафин.

25 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Парагваем. Игра также пройдет в Москве на «ВТБ Арене».