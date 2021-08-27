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Гильерме: «Акинфеев в России — легенда»

22:58
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Голкипер «Локомотива» и сборной России Гильерме рассказал, как относится к разговорам о том, что в национальную команду нужно вернуть вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

— Вопрос ко вратарю постоянно поднимается. Мне кажется, это должно немного злить, когда перед крупными турнирами и сейчас тренер вратарей, кто бы он не был, звонит Акинфееву. Это не злит тех, кто в обойме?

— Нет. Я об этой теме говорил много раз. Мы должны понимать, что Игорь в России — легенда. Он заслужил, чтобы на него возлагали такие надежды. Столько лет он играл за сборную. Я на этот момент смотрю по-другому. Это тоже самое, когда Буффон играл за Италию. Когда он закончил играть, был Доннарумма, который был не готов.

— Сборную возглавил Карпин. Когда произошло назначение, вы посмотрели, кто это такой, где он играл.

— Конечно, я про него все давно знаю.

— Какой самый главный факт о нем знаете?

— У него был успех в Испании.

— Когда был Черчесов ты говорил, что хочешь играть так, чтобы у него кружилась голова. Как надо играть, чтобы у Карпина кружилась?

— Это я просто говорил на пресс-конференции. Я сделал все, чтобы играть в сборной, но я не попал. Но что теперь делать? Сидеть и плакать? Нет.

— Ты хоть раз общался с ним после Сербии?

— Нет.

— Правда, что он тебе звонил, а ты трубку не взял?

— Неправда.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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