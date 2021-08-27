Сборная России опубликовала кадры первой тренировки под руководством Карпина
22:25
Игроки сборной России начала первый сбор под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.
Сборная России в сентябре проведет три матча в рамках отборочного турнира к чемпионату мира — 2022. Игра с командой Хорватии состоится 1 сентября в Москве на стадионе «Лужники». Игра против сборной Кипра пройдет 4 сентября в Никосии, встреча россиян с мальтийцами 7 сентября состоится на «Открытие Банк Арене».
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры
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