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Сборная России опубликовала кадры первой тренировки под руководством Карпина

22:25
Валерий Карпин. Фото Twitter
Валерий Карпин. Фото Twitter
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Игроки сборной России начала первый сбор под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.

Сборная России в сентябре проведет три матча в рамках отборочного турнира к чемпионату мира — 2022. Игра с командой Хорватии состоится 1 сентября в Москве на стадионе «Лужники». Игра против сборной Кипра пройдет 4 сентября в Никосии, встреча россиян с мальтийцами 7 сентября состоится на «Открытие Банк Арене».

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры