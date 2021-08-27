Сборная России опубликовала кадры первой тренировки под руководством Карпина

Игроки сборной России начала первый сбор под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.

Сборная России в сентябре проведет три матча в рамках отборочного турнира к чемпионату мира — 2022. Игра с командой Хорватии состоится 1 сентября в Москве на стадионе «Лужники». Игра против сборной Кипра пройдет 4 сентября в Никосии, встреча россиян с мальтийцами 7 сентября состоится на «Открытие Банк Арене».