Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия после заключительной тренировки в Новогорске рассказал о конфликте с полузащитником «Зенита» и национальной команды Магомедом Оздоевым в матче 8-го тура чемпионата России.

— С кем в паре чувствуете себя наиболее комфортно в сборной в центре обороны?

— Я себя прекрасно чувствую со всеми ребятами. У меня со всеми хорошие, профессиональные отношения. Как тренерский штаб решит, так и будем играть.

— То есть вам все равно, с кем из ребят играть?

— Не факт, что я сам буду играть.

— Не чувствуете себя основным защитником сборной?

— Чувствую себя игроком сборной, но решение о том, кто будет играть, принимает тренерский штаб. Будет неправильно говорить сейчас, что я буду играть.

— Вчера у Романа Зобнина родилась дочь. Поздравили его?

— Конечно. Это огромное событие для него. И нам тоже стало приятно, что у Ромы пополнение в семье. Самое главное, пожелали здоровья ребенку, и чтобы в скором времени еще было пополнение. Почему бы и нет?

— С Оздоевым торт вместе ели?

— Да. Это уже история. Мы находимся в сборной и у нас одна общая цель. Все нормально. Едем на игру и думаем только о том, что нам предстоит сделать. (Елена Григорьевская)