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Газзаев: «Любая международная игра — плюс для нашего футбола и сборной»

Газзаев прокомментировал новость о том, что сборная России проведет товарищеский матч с Ираном
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что сборная России сыграет с командой Ирана в рамках товарищеского матча.

«Любая возможность для нашей сборной сыграть международный матч должна быть использована. К сожалению, весь наш спорт находится в изоляции, поэтому такие матчи нам очень нужны. Любая международная игра — плюс для нашего футбола и сборной. Не так много возможностей у нас сейчас есть, чтобы сыграть. Иран — команда, которая участвовала на чемпионате мира, одна из сильнейших команд азиатского футбола. Это очень хороший, достойный соперник. Это будет возможность для тренера посмотреть состав потенциальных игроков, перспективу нашей команды», — сказал Газзаев «СЭ».

26 февраля, стало известно, что сборная России сыграет с Ираном в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 23 марта 2023 года в Тегеране.

Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
Валерий Газзаев
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