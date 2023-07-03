Ондуа считает Россию футбольной страной после чемпионата мира-2018: «Сборная показала это»

Экс-полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа в интервью «СЭ» вспомнил, как посетил матч 1/8 финала чемпионата мира 2018 между Россией и Испанией.

— Были на легендарном для сборной России против Испании в Лужниках ровно 5 лет назад?

— Да, я был на том матче! Не могу передать эмоции, которые я тогда испытывал. В первую очередь никто не верил в проход России. Но футбол непредсказуем. Сборная это показала и доказала, что Россия является футбольной страной.

— Что для вас тогда было знаковым событием: нога Акинфеева, речь Дзюбы или что-то еще?

— Каждый футболист внес уникальный вклад в ту победу. Не только Дзюба, Акинфеев или главный тренер Станислав Черчесов. Все игроки сборной принимали в этом участие. В том числе и болельщики сборной России показали свою поддержку! Когда я их слушал, у меня шли мурашки по коже. Они любят свою сборную. Это остается на всю жизнь, как Евро-2008. В данном случае это успех всей сборной России, а не какого-то одного человека. Я бы сказал, что это успех русского народа. Он создал праздник.

На чемпионате мира 2018 года сборная России в 1/8 финала обыграла команду Испании (1:1, по пенальти — 4:3), а в четвертьфинале уступила Хорватии (2:2, по пенальти — 3:4).

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