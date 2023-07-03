Ондуа считает, что в будущем Россия примет еще один чемпионат мира

Экс-полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, состоится ли в будущем еще один чемпионат мира в России.

«Конечно. Во время ЧМ-2018 я ходил на матчи — это было круто. Во всех городах было много людей из разных стран. Это просто прекрасно. Некоторые мои друзья играли и рассказали об атмосфере. Думаю, что чемпионат мира в России будет. Поживем — увидим», — сказал Ондуа «СЭ».

На чемпионате мира 2018 года сборная России в 1/8 финала обыграла команду Испании (1:1, по пенальти — 4:3), а в четвертьфинале уступила Хорватии (2:2, по пенальти — 3:4).

Полное интервью с Гаэлем Ондуа читайте на сайте «СЭ»