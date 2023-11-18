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Гаджиев: «Когда игроки сборной России будут играть не на три четверти от своих возможностей, тогда давления не будет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, как игрокам сборной России избежать давления со стороны СМИ, болельщиков и общественности.

«Могут, если у них психика слабая. Если у них характер сильный, то они должны мобилизовывать себя на эти игры и в каждом игровом эпизоде бороться с высокой ответственностью. Тогда не будет давления. Давление в основном идет не потому, что они проиграли или выиграли. Любой команде можно проиграть. Можно привести много ситуаций. Например, когда сборная Германии в отборочном цикле проиграла Люксембургу — 2:3. Но вопрос только в одном: ты должен выходить и играть изо всех сил! Ты — игрок национальной сборной! Надел майку — играй изо всех сил. И так вся команда. Когда они будут так играть, а не на три четверти от своих возможностей или на 80 процентов, тогда давления не будет», — цитирует «Газета.Ru» Гаджиева.

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/18/21734515.shtml?updated
Футбол
Сборная России по футболу
Гаджи Гаджиев
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