Гаджиев: «Когда игроки сборной России будут играть не на три четверти от своих возможностей, тогда давления не будет»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, как игрокам сборной России избежать давления со стороны СМИ, болельщиков и общественности.

«Могут, если у них психика слабая. Если у них характер сильный, то они должны мобилизовывать себя на эти игры и в каждом игровом эпизоде бороться с высокой ответственностью. Тогда не будет давления. Давление в основном идет не потому, что они проиграли или выиграли. Любой команде можно проиграть. Можно привести много ситуаций. Например, когда сборная Германии в отборочном цикле проиграла Люксембургу — 2:3. Но вопрос только в одном: ты должен выходить и играть изо всех сил! Ты — игрок национальной сборной! Надел майку — играй изо всех сил. И так вся команда. Когда они будут так играть, а не на три четверти от своих возможностей или на 80 процентов, тогда давления не будет», — цитирует «Газета.Ru» Гаджиева.

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.