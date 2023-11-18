Гаджиев ответил на вопрос, должна ли жить сборная России

Российский тренер Гаджи Гаджиев убежден, что сборная страны должна играть с любым соперником, встретиться с которым в настоящее время возможно.

«Всегда ставится вопрос: насколько такие игры нужны? Нужны! Обязательно сборная должна жить. Вне зависимости от обстоятельств, играть необходимо с тем, с кем возможно. И игрокам надо привыкать любой матч играть изо всех сил», — цитирует Гаджиева «Газета.Ru».

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. 20 ноября национальная команда проведет товарищеский матч против Кубы. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.