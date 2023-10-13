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Сегодня, 18:02

Харин: «Как только получил российское гражданство, сразу появилась мечта сыграть за сборную России»

Харин рассказал, что мечтал выступать за сборную России
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник грозненского «Ахмата» Евгений Харин, родившейся в Эстонии, рассказал, что мечтал выступить за сборную России.

«У меня никогда не было эстонского паспорта. Поэтому, как только получил российское гражданство, сразу появилась мечта сыграть за сборную России. Российское гражданство я получил в 18 лет. Хотел ли выступить за сборную Эстонии? Нет, нет. Не было такой мысли. В восторге ли Карпин, что его эстонский земляк теперь в сборной? Я думаю, да (смеется). Он сказал после игры: «Эстонцев много развелось у нас в сборной», — приводит слова Харина «Известия».

12 октября россияне в Москве обыграли камерунцев со счетом 1:0. Форвард Федор Чалов забил единственный гол в игре, который стал для него первым за национальную команду. 28-летний Харин появился на поле на 84-й минуте.

В текущем сезоне он провел 11 матчей в турнирах, отдав две результативные передачи.

Источник: https://iz.ru/1589033/aleksei-fomin/nikogda-ne-bylo-mysli-igrat-za-estoniiu
Евгений Харин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Ахмат
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