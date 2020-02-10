Ерохин угадал победителя «Оскара». Посмотрите, как голосовали игроки сборной России
Официальный Twitter-аккаунт сборной России показал, как игроки национальной команды голосовали за лучший фильм года. «Оскар» за лучший фильм этой ночью получил корейский триллер «Паразиты» режиссера Пон Джун-Хо.
Полузащитник «Зенита» и сборной Александр Ерохин был единственным из национальной команды, кто отдал предпочтение «Паразитам». Большинство игроков проголосовали за фильм «Ford против Ferrari» — Ильзат Ахметов, Денис Черышев, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Антон Шунин и Антон Миранчук.
3 игрока проголосовали за «Джокера» — Иван Игнатьев, Георгий Джикия и Вячеслав Караваев. Два голоса у «Ирландца» от Федора Чалова и Максима Беляева. По одному голосу у «Однажды в Голливуде» (Артем Дзюба) и «1917» (Николай Комличенко).
#Оскар за лучший фильм получили «Паразиты». А вот как голосовала сборная России ? pic.twitter.com/KvacQTJmsO— Сборная России (@TeamRussia) February 10, 2020