Ерохин угадал победителя «Оскара». Посмотрите, как голосовали игроки сборной России

Официальный Twitter-аккаунт сборной России показал, как игроки национальной команды голосовали за лучший фильм года. «Оскар» за лучший фильм этой ночью получил корейский триллер «Паразиты» режиссера Пон Джун-Хо.

Полузащитник «Зенита» и сборной Александр Ерохин был единственным из национальной команды, кто отдал предпочтение «Паразитам». Большинство игроков проголосовали за фильм «Ford против Ferrari» — Ильзат Ахметов, Денис Черышев, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Антон Шунин и Антон Миранчук.

3 игрока проголосовали за «Джокера» — Иван Игнатьев, Георгий Джикия и Вячеслав Караваев. Два голоса у «Ирландца» от Федора Чалова и Максима Беляева. По одному голосу у «Однажды в Голливуде» (Артем Дзюба) и «1917» (Николай Комличенко).