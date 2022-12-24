Дасаев о переходе РФС в Азию: «Играть нужно и соревновательный процесс необходим»

Экс-вратарь сборной СССР Ринат Дасаев поделился мнением о возможном переходе союза в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Думаю, что не так просто перейти в Азию. Надо все обсудить. Мы же не знаем, насколько нас отстранили. Играть с кем-то все равно надо. Возможно, Азия — приемлемый вариант. Все равно ФИФА может нас не пустить. РФС еще подумает. Играть нужно и соревновательный процесс необходим», — цитирует Дасаева «РБ Спорт».

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что решение по вопросу о переходе в Азию будет принято 27 декабря.