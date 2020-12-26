Сборная поздравила героя ЧМ-2018 Черышева: «Его волшебная левая сотворила немало шедевров»

Пресс-служба сборной России поздравила нападающего Дениса Черышева с днем Рождения. Сегодня, 26 декабря, ему исполнилось 30 лет.

«Волшебная левая Черышева сотворила немало шедевров. А его обаятельная улыбка украла сердца миллионов девчат», — написано в Twitter национальной команды.

Волшебная левая Черышева сотворила немало шедевров. А его обаятельная улыбка украла сердца миллионов девчат.



Сегодня Денису — 30. Поздравляем и желаем побольше топовых голешников, крутых ассистов и максимального здоровья ?#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/cgrpAmFrHi — Сборная России (@TeamRussia) December 26, 2020

Денис Черышев родился в 1990 году в Нижнем Новгороде, где за местный «Локомотив» выступал его отец Дмитрий Черышев. В 1996 году отец перешел в хихонский «Спортинг» и перевез семью в Испанию.

Черышев-младший является выпускником школы мадридского «Реала». За испанский клуб он провел только два матча, но числится победителем Лиги чемпионов сезона-2015/16.

Потом в его карьере были «Севилья» и «Вильярреал». Сейчас он выступает за «Валенсию».

Черышев — второй после Дмитрия Аленичева российский победитель двух главных европейских турниров: Лиги чемпионов в составе «Реала» и Лиги Европы (сезон-2013/14) в составе «Севильи».

В составе сборной России Денис Черышев дебютировал в 2012 году. На домашнем чемпионате мира-2018 он вошел в символическую команду из 11 футболистов, совершивших прорыв в игре на ЧМ-2018.