Дзюба показал номер футболистов сборной России и вид на море
13:36
Форвард сборной России Артем Дзюба показал, в каких номерах команда живет в Сочи. Он опубликовал видео в своем Instagram.
Вот в таких номерах футболисты сборной России живут в Сочи— СЭ Футбол (@se_football) November 12, 2019
Вид на море ?
? https://t.co/C25WpPwyFY pic.twitter.com/j8q0RcfRhW
Сборная России готовится к матчу отборочного турнира Евро-2020 со сборной Бельгии. Матч состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 20.00 по московскому времени.
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