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Дзюба показал номер футболистов сборной России и вид на море

13:36
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Форвард сборной России Артем Дзюба показал, в каких номерах команда живет в Сочи. Он опубликовал видео в своем Instagram.

Сборная России готовится к матчу отборочного турнира Евро-2020 со сборной Бельгии. Матч состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 20.00 по московскому времени.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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