Черчесов заявил, что много анализировал игру сборной Турции

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о предстоящем матче Лиги наций против Турции.

— Мой первый матч в качестве главного тренера был как раз против Турции. Я мог все эти годы проанализировать, ведь мы часто с турками встречались. Естественно, с Гюнешем у них много изменений произошло. Играют они немножко по-другому, футболисты другие появились. Часто происходит ротация. Убежден, что завтра половина из тех игроков, которые принимали участие в матче с Хорватией, на поле не выйдут.

Последние встречи показывают, что часто ротация происходит. Команда — мобильная. Турки всегда славились качественными футболистами. Неслучайно, многие играют в хороших клубах. Думаю, нас ждет хороший и интересный матч. К сожалению, без зрителей, которые в Турции создают ажиотаж и делают игру красивой. (Наталья Юрина)

Матч Турция — Россия состоится завтра, 15 ноября. Начало — в 20.00 (мск).