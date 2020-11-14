Черчесов заявил, что много анализировал игру сборной Турции
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о предстоящем матче Лиги наций против Турции.
— Мой первый матч в качестве главного тренера был как раз против Турции. Я мог все эти годы проанализировать, ведь мы часто с турками встречались. Естественно, с Гюнешем у них много изменений произошло. Играют они немножко по-другому, футболисты другие появились. Часто происходит ротация. Убежден, что завтра половина из тех игроков, которые принимали участие в матче с Хорватией, на поле не выйдут.
Последние встречи показывают, что часто ротация происходит. Команда — мобильная. Турки всегда славились качественными футболистами. Неслучайно, многие играют в хороших клубах. Думаю, нас ждет хороший и интересный матч. К сожалению, без зрителей, которые в Турции создают ажиотаж и делают игру красивой. (Наталья Юрина)
Матч Турция — Россия состоится завтра, 15 ноября. Начало — в 20.00 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.