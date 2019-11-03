Черчесов рассказал о важности учебы в жизни футболиста

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что игроки должны развиваться в интеллектуальном плане и учиться в школе. 56-летний специалист вспомнил о том, как занимался дополнительно после матчей в детстве.

— Что в футболе, что в учебе — у каждого свой талант, — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Развиваться надо, учиться надо. У нас было так, что после игр занимались дополнительно. Да, это было не так просто. В 17 лет ты не знаешь о своей будущей карьере. Надо развиваться, чтобы быть достойным членом общества.

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