Черчесов назвал минусы игроков-универсалов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что у каждого профессионального игрока должна быть позиция, на которой он будет выглядеть лучше, чем на других.

— После 17-ти можно ли игроку в чем-нибудь прибавить? Это футболист, у которого уже есть определенные навыки и видно перспективы, — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч Премьер». Например, Оздоев. Этот игрок выстрелил сейчас. Конечно, у игрока должна быть специализация. У него должна быть позиция, от которой он может отталкиваться. Разве Месси может играть правым защитником? Вряд ли. Вот мы на последнем сборе спрашивали у Кузяева о том, где ему удобнее играть. Тренер лучше видит то, где лучше играет игрок. Как-то я передвинул футболиста на другую позицию, так он со мной потом 4 месяца не общался. После этого руководство клуба купило нового игрока на эту позицию.

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