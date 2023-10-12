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Черчесов — о поиске нового клуба: «Есть вопросы, общение»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о поиске нового клуба

— Как отдыхаете от работы? Рыбалка, баня?

— Я не рыбак. В баню хожу с друзьями. Провожу время с семьей. Учусь, все время надо развиваться, держать руку на пульсе.

— Предложения сыпятся?

— Есть вопросы, общение. У меня есть определенные принципы, я никогда не уходил с одной работы и сразу начинал другую.

Последним местом работы 60-летнего россиянина был «Ференцварош». Черчесов был отправлен в отставку из венгерского клуба 19 июля 2023 года.

Станислав Черчесов
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