Черчесов рассказал, что нужно Кокорину для возвращения в сборную

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время уделенной пресс-конференции объяснил выбор футболистов, вызванных для подготовки к товарищеской игре со Швецией (8 октября), а также матчам Лиги наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).

— Что должен сделать Кокорин, чтобы его взывали в сборную? — вопрос Черчесову.

— Для начала играть так, как надо. Сначала футбол, а все остальное потом. Попадет в сборную или нет, даже играя как надо, — это мы решим. Мы собираем команду независимо от того, кого и как зовут. Каждый должен какую-то роль выполнять и должен с этой ролью справляться. Команда должна выглядеть командой. (Гоша Чернов)