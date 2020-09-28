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Черчесов рассказал, что нужно Кокорину для возвращения в сборную

17:48
Александр Кокорин. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Александр Кокорин. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время уделенной пресс-конференции объяснил выбор футболистов, вызванных для подготовки к товарищеской игре со Швецией (8 октября), а также матчам Лиги наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).

Станислав Черчесов.«Гильерме играет на ноль, где ошибки? Может, я что-то другое смотрю?» Черчесов — о составе сборной России

— Что должен сделать Кокорин, чтобы его взывали в сборную? — вопрос Черчесову.

— Для начала играть так, как надо. Сначала футбол, а все остальное потом. Попадет в сборную или нет, даже играя как надо, — это мы решим. Мы собираем команду независимо от того, кого и как зовут. Каждый должен какую-то роль выполнять и должен с этой ролью справляться. Команда должна выглядеть командой. (Гоша Чернов)

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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