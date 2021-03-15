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Черчесов прокомментировал реакцию Миранчука на «золотой актив»

16:34
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о полузащитнике национальной команды и «Аталанты» Алексее Миранчуке.

— Леша — игрок нашей обоймы. Информации у нас достаточно. Понятно, что играет он не так много. Но мы видели по его минутам трансформацию его игровых качеств. Прилетит в сборную, переговорим. Мы с ним общались после того интервью. Сложностей не будет. Ему надо проявлять себя, забивать, решать. Он в сборной. Доказывай свою состоятельность. Решал ли я с ним ситуацию с «золотым активом»? Это он должен играть, забивать, отдавать, проявлять себя. Мы свои посылы даем, а сейчас он в сборной. Приезжай и доказывай свою состоятельность. И доказывай свою состоятельность там — в клубе.

В декабре 2020 года Черчесов назвал братьев Алексея и Антона Миранчуков и форварда ЦСКА Федора Чалова золотым активом.

(Севастиан Терлецкий)

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