Черчесов высказался о дебютантах сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал дебютный вызов в сборную футболистов «Рубина» Юрия Дюпина и Ильи Самошникова.

— Были сборы в Турции у команд РПЛ, смотрели все игры. Дюпин и Самошников себя проявляли. Сейчас они борются за еврокубки с «Рубином». Планка у них повысилась, играют на другом уровне. Задачи у них поменялись, мотивационный момент другой. Вчера Самошников забил после того, как узнали о вызове.

Ранее, сегодня, 15 марта, был объявлен состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022.

Первую игру квалификации ЧМ-2022 россияне проведут в гостях 24 марта против Мальты. 27 марта команда Станислава Черчесова примет в Сочи Словению. 30 марта Россия сыграет на выезде со Словакией.

(Севастиан Терлецкий)