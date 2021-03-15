Черчесов высказался о дебютантах сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал дебютный вызов в сборную футболистов «Рубина» Юрия Дюпина и Ильи Самошникова.
— Были сборы в Турции у команд РПЛ, смотрели все игры. Дюпин и Самошников себя проявляли. Сейчас они борются за еврокубки с «Рубином». Планка у них повысилась, играют на другом уровне. Задачи у них поменялись, мотивационный момент другой. Вчера Самошников забил после того, как узнали о вызове.
Ранее, сегодня, 15 марта, был объявлен состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022.
Первую игру квалификации ЧМ-2022 россияне проведут в гостях 24 марта против Мальты. 27 марта команда Станислава Черчесова примет в Сочи Словению. 30 марта Россия сыграет на выезде со Словакией.
(Севастиан Терлецкий)
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