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«Мои антитела зер гуд». Черчесов рассказал о вакцинации от коронавируса

16:50
Станислав Черчесов. Фото Twitter
Станислав Черчесов. Фото Twitter
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к вакцинации от коронавируса.

— Я не настаивал. Я для себя сделал. Мне всегда спокойнее, если футболист уверен в том, что он делает. Другое дело, что, имея эту вакцину, у тебя есть защита. Мне сделали, мои антитела зер гуд, кровь проверили. На своем опыте могу ответить, это было мое решение.

26 января Черчесов вместе с главным врачом сборной России Эдуардом Безугловым сделали прививку от коронавируса. 16 февраля специалист прошел второй этап вакцинации.

(Севастиан Терлецкий)

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