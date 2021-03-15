«Мои антитела зер гуд». Черчесов рассказал о вакцинации от коронавируса

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к вакцинации от коронавируса.

— Я не настаивал. Я для себя сделал. Мне всегда спокойнее, если футболист уверен в том, что он делает. Другое дело, что, имея эту вакцину, у тебя есть защита. Мне сделали, мои антитела зер гуд, кровь проверили. На своем опыте могу ответить, это было мое решение.

26 января Черчесов вместе с главным врачом сборной России Эдуардом Безугловым сделали прививку от коронавируса. 16 февраля специалист прошел второй этап вакцинации.

(Севастиан Терлецкий)