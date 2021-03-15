«Мои антитела зер гуд». Черчесов рассказал о вакцинации от коронавируса
16:50
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к вакцинации от коронавируса.
— Я не настаивал. Я для себя сделал. Мне всегда спокойнее, если футболист уверен в том, что он делает. Другое дело, что, имея эту вакцину, у тебя есть защита. Мне сделали, мои антитела зер гуд, кровь проверили. На своем опыте могу ответить, это было мое решение.
26 января Черчесов вместе с главным врачом сборной России Эдуардом Безугловым сделали прививку от коронавируса. 16 февраля специалист прошел второй этап вакцинации.
(Севастиан Терлецкий)
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