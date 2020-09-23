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Черчесов прокомментировал перенос матча со Швецией в Москву

15:38
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал перенос товарищеского матча со Швецией в Москву. Встреча должна была пройти в Швеции.

— Мы внимательно наблюдали за ситуацией в Швеции, где 8 октября был запланирован контрольный матч со сборной этой страны, — сказал Черчесов. — И в РФС уже держали в уме вариант проведения этой встречи в Москве в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Скандинавии. На оперативное предложение сыграть в России, шведская сторона ответила согласием. Это значительно лучше, чем, например, переносить встречу на нейтральное поле, ведь мы избежим перелетов и в течение всего сбора будем находиться в Новогорске. График игр будет достаточно плотный, исходя из этого, будем строить подготовку. (Вячеслав Короткин)

Матч Россия — Швеция состоится 8 октября в Москве, начало — в 19.30. Стадион будет объявлен позднее.

Напомним, что 11 и 14 октября России предстоят домашние матчи Лиги наций против Турции и Венгрии соответственно.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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