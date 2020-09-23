Черчесов прокомментировал перенос матча со Швецией в Москву

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал перенос товарищеского матча со Швецией в Москву. Встреча должна была пройти в Швеции.

— Мы внимательно наблюдали за ситуацией в Швеции, где 8 октября был запланирован контрольный матч со сборной этой страны, — сказал Черчесов. — И в РФС уже держали в уме вариант проведения этой встречи в Москве в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Скандинавии. На оперативное предложение сыграть в России, шведская сторона ответила согласием. Это значительно лучше, чем, например, переносить встречу на нейтральное поле, ведь мы избежим перелетов и в течение всего сбора будем находиться в Новогорске. График игр будет достаточно плотный, исходя из этого, будем строить подготовку. (Вячеслав Короткин)

Матч Россия — Швеция состоится 8 октября в Москве, начало — в 19.30. Стадион будет объявлен позднее.

Напомним, что 11 и 14 октября России предстоят домашние матчи Лиги наций против Турции и Венгрии соответственно.