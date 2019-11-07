Черчесов прокомментировал ошибку Гильерме в матче с «Ювентусом»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — про ошибку голкипера «Локомотива» Маринату Гильерме в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2). Вратарь не сумел удержать мяч в руках после штрафного от Криштиану Роналду, после чего забил Аарон Рэмси.

— Ошибка Гильерме? Я это называю недочет, — сказал Черчесов. — Я его видел. Он в хорошем настроении. Вы это сегодня увидите. А самое главное — не то, что случилось, а как он отреагировал на это, а отреагировал он идеально. Оставшийся отрезок матча он провел на высоком уровне, и никаких вопросов не было. (Евгений Белоусов)

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