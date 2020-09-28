Черчесов объяснил, почему в сборную вызваны Кутепов и Жиров из второй бундеслиги

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время удаленной пресс-конференции объяснил выбор футболистов, вызванных для подготовки к товарищеской игре со Швецией (8 октября), а также матчам Лиги наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).

— На последнем сборе у нас работал Нойштедтер, но он и тогда находился без клуба и еще месяц не играл — не можем его задействовать, — начал Черчесов. — Сорокин с тех пор одну встречу провел, причем недостаточно качественно. Беляев не может набрать былую форму. Так что у нас имелись размышления по поводу этой позиции.

Я не понаслышке знаю уровень Жирова. Есть возможность вызвать его и сравнить с теми футболистами, которые у нас есть. Сделать тесты, получить информацию. Если устроит — дальше станем сотрудничать. Хорошо также, что Кутепов начал играть, вышел на определенный уровень — тоже появился в нашем списке. На этой позиции наполовину состав обновили. (Гоша Чернов)