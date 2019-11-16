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Черчесов объяснил, почему сыграл с Бельгией в открытый футбол

22:40
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение от Бельгии в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:4).

— Знали, как играет Бельгия. Знали, что бельгийцы опасны в быстрых атаках. Очень хорошо этим пользуются. А мы не хотели сидеть только в обороне, надо было побеждать 2-0, хотели сыграть на встречных курсах и посмотреть, как это нам удастся в матче с таким соперником.

Меня уже спросили, а не надо ли было больше обороне уделить внимание. Что ж, после ЧМ спрашивали, почему с испанцами сыграли от обороны. Теперь другие вопросы. Но все зависит от турнирной ситуации. Сегодня она была такая. Ребята сразу знали, что будем играть от себя. Уровень у соперника высокий. Нашими ошибками воспользовались, а мы свои моменты не реализовали. Хотя времени у чужих ворот провели много. (Дмитрий Зеленов)

Россия — Бельгия

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